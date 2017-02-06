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С начала зимы 83 водителя оштрафованы за выезд на лёд вне ледовых переправ в Приангарье

Фото: 38.mchs.gov.ru

За нарушение запрета на выезд транспорта на лёд вне ледовых переправ в Прибайкалье с начала зимы оштрафованы 83 водителя. Согласно Закону № 153-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области», нарушение правил безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Мероприятия по выявлению нарушителей инспекторы проводят каждый день. К ним привлекаются более 40 человек – государственные инспекторы по маломерным судам, пожарные и спасатели, сотрудники полиции, представители администрации и природоохранного органа, рыбнадзора.

Водителей, выезжающих на лёд, инспекторы просят отогнать машины на берег.

В случае неповиновения законному распоряжению должностного лица, водитель может быть оштрафован согласно статье 19.4. Кодекса об административных правонарушениях. В январе было зарегистрировано семь таких случаев,сообщает переасс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.