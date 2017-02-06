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СКБ-Банк опубликовал итоги второго этапа акции "Счастливый день"

6 февраля 2017

Подведены итоги второго этапа акции «Счастливый день»! Победители определены в следующих отделениях Банка:

Офис

Имя победителя

 "Асбестовский"

Ирина Александровна Х.

 "Красноуфимский"

Алексей Васильевич Ш.

"Ирбитский"

Ольга Владимировна Т.

 "Волжский"

Алексей Сергеевич Б.

 "Богдановичский"

Елена Александровна К.

 "Грибоедовский"

Артем Александрович П.

Головной

Павел Валерьевич Г.

"Суворовский"

Лилия Владимировна К.

"Бажовский"

Никита Леонидович М.

 "Синарский"

Елена Владимировна Г.

 


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