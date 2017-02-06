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СКБ-Банк опубликовал итоги второго этапа акции "Счастливый день"6 февраля 2017
Подведены итоги второго этапа акции «Счастливый день»! Победители определены в следующих отделениях Банка:
|
Офис
|
Имя победителя
|
"Асбестовский"
|
Ирина Александровна Х.
|
"Красноуфимский"
|
Алексей Васильевич Ш.
|
"Ирбитский"
|
Ольга Владимировна Т.
|
"Волжский"
|
Алексей Сергеевич Б.
|
"Богдановичский"
|
Елена Александровна К.
|
"Грибоедовский"
|
Артем Александрович П.
|
Головной
|
Павел Валерьевич Г.
|
"Суворовский"
|
Лилия Владимировна К.
|
"Бажовский"
|
Никита Леонидович М.
|
"Синарский"
|
Елена Владимировна Г.
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