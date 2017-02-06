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Курсы валют в Иркутске: 6 февраля минимальный курс продажи доллара составил 59,26 руб., евро - 63,89 руб

6 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 56-59,07 рубля за доллар, курс продажи составил 59,26-62,1 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим снизился на 33 коп. и составил 59,07 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 39 коп. и составил 59,26 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,4-63,45 рубля за евро, курс продажи составил 63,86-66,7 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем снизился на 30 коп. и составил 63,45 руб. Такой курс покупки предложили Восточный экспресс банк и ФИНАМ.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 26 коп. и составил 63,86 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.