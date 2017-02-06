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Курсы валют в Ангарске: 6 февраля минимальный курс продажи доллара 59,26 руб., евро - 63,84 руб

6 февраля минимальный курс продажи доллара 59,3 руб., евро - 63,89 руб 6 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,41-59,05 рубля за доллар, курс продажи составил 59,26-61,92 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 25 коп. и составил 59,05 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 39 коп. и составил 59,26 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,01-63,45 рубля за евро, курс продажи составил 63,84-66,43 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 30 коп. и составил 63,45 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 30 коп. и составил 63,84 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.