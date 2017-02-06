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Житель Иркутской области, находясь в колонии, похитил деньги у 19 россиян с помощью вируса (видео)

В Усолье-Сибирском предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в краже денег с банковских карт.

Полицейские установили, что в разных субъектах РФ неизвестные преступники дистанционно похищали деньги с банковских карт россиян с помощью вирусной программы. По версии следствия, владельцы банковских карт, подключенных к сервису дистанционного управления посредством сотового телефона на системе «Андроид», находясь в интернете, становились жертвой вирусной атаки, которая давала злоумышленникам свободный доступ к счета пользователей. Как правило, мошенники переводили на различные счета не более 8 тысяч рублей, поскольку большую сумму перевести невозможно из-за включенного на подобных услугах ежесуточного ограничения.

В дальнейшем сыщики установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний мужчина, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений города Ангарска.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в колонии, находил владельцев банковских карт, на которые переводил деньги обманутых граждан, оставляя превым установленный процент от суммы перевода. Многие из владельцев карт не подозревали, что участвуют в криминальной схеме.

Злоумышленника, распространяющего вирус в интернете, заключенный никогда не видел и связывался с ним по интернету. В ходе следствия установлено, что жертвами подобного обмана стали по меньшей мере 19 граждан.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В настоящее время В материалы утверждены прокуратурой и направлены в Усольский городской суд для рассмотрения по существу,с ообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



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