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Под предлогом производства Байкальской воды организаторы финансовой пирамиды похитили у россиян 11 миллионов рублей (видео)

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в отношении десятков граждан.

Как установили правоохранители, в течение 2015 года Международный потребительский кооператив «Байкал» осуществлял свою деятельность в 27 городах России (Иркутск, Самара, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Тюмень, Краснотурьинск и др.) и имела более 700 пайщиков.

По версии следствия, предполагаемые организаторы финансовой пирамиды по интернету предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству Байкальской воды, который находится в г. Байкальске Иркутской области.

Пайщикам предлагалось несколько программ на выбор, предполагавших выплату существенных ежемесячных процентов по вкладам.

Чтобы убедить партнеров в добропорядочности проекта, руководители головного офиса в режиме видеоконференции организовали посещение завода с демонстрацией цеха с оборудованием и презентацией модернизации производства в будущем. Кроме того, был представлен новый дизайн бутылок для воды и этикеток к ним, экземпляры которых были разосланы по кооперативам в других городах. Однако, как установили оперативники, ни одно предприятие в Иркутской области, занимающееся добычей и розливом питьевой воды, с ними никогда не сотрудничало.

На начальной стадии расследования потерпевшими по делу признаны свыше 60 человек, основная часть которых проживает за пределами Приангарья. Предварительный ущерб составил порядка 11 миллионов рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий у причастных к афере лиц проведены обыски и изъятие электронных носителей, документов финансово-хозяйственной деятельности организации, а также образцов бутилированной воды. Два фигуранта уголовного дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания.



Видео: 38.мвд.рф