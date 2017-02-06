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В Иркутске закрыто казино, находившееся в ритуальном агентстве (видео)

Фото: irk.sledcom.ru

Следователи СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области провели обыск здании, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 153.

Правоохранители обнаружили игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. На доме установлена вывеска ритуального агентства. По предварительной информации указанная организация в настоящее время не работает. Фактически деятельность по гравировке и продаже надгробных плит, а также похоронных венков осуществляет другая фирма, а вывеска осталась от прежних арендаторов.

Таким образом, на первом этаже дома и прилегающей территории располагалось ритуальное агентство, а само игорное заведение находилось на втором этаже.

В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты деньги и документы, подтверждающие деятельность казино.

Расследование уголовного дела продолжается.



Видео http://irk.sledcom.ru