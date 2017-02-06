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Эскиз проекта планировки «Умной школы» представлен на Президиуме Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области

Эскиз проекта планировки образовательного комплекса «Умная школа» представлен на Президиуме Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области, который состоялся накануне в Правительстве региона.

Фото: irkobl.ru

Как рассказала президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова, сейчас завершается доработка эскизного проекта комплекса, ведется работа по сбору разрешительной документации, одновременно приступили к подготовке проектной документации, формируется список возможных участников строительно-монтажных работ для подготовки к конкурсным процедурам.

– Согласно предварительному графику Фонда, до конца сентября этого года мы хотим провести тендер по выбору генерального подрядчика. К началу октября планируем получить разрешение на строительство и приступить непосредственно к возведению объекта. Сдача образовательного комплекса намечена на август 2019 года, чтобы уже 1 сентября 2019 года школа смогла открыть свои двери для детей, – подчеркнула Ирина Белянова.

Генеральный проектировщик провел презентацию архитектурно-градостроительных решений комплекса. В его основе образовательная концепция, которая подразумевает не просто обучение детей, а создание площадки для успешного социального старта выпускников. При этом в основе - предоставление равных возможностей достижения социального успеха как для детей из приемных, так и из обычных семей.

Образовательный комплекс расположится на участке более 20 га по Байкальскому тракту. Там будут возведены учебные здания, которые формируются, исходя из трехступенчатой системы образования: дошкольного, начальной школы (с 1 по 6 класс) и старшей школы (7-11 классы). Помимо зданий, оснащенных спортивными залами, бассейнами, предусмотрены зоны рекреации, а также устройство поселкового комплекса с одноквартирными жилыми домами, в которых будут проживать семьи с приемными детьми.

Проектирование и строительство идет за счет средств благотворительного фонда. После возведения комплекса, он будет передан в региональную собственность. Усилиями областных министерств и ведомств сейчас ведется работа по организации подведения всех необходимых коммуникаций непосредственно к границам участка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Проект важный с точки зрения самой идеологии, эта идея уникальна. Кроме того, сам факт строительства нового образовательного учреждения на территории субъекта за счет внебюджетных средств дает возможность получить в Иркутской области объект образования европейского уровня, – отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.