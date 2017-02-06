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Иркутянин, ограбивший элитные особняки на 30 миллионов рублей, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела по фактам краж ценного имущества граждан из элитных домов, расположенных на территории Иркутского района. 42-летнему фигуранту предъявлено обвинение в 14 эпизодах краж.

Операцию по задержанию предполагаемого квартирного вора сотрудники уголовного розыска провели в ноябре прошлого года. В ходе обысковых мероприятий сыщики и следователи изъяли у мужчины различные приспособления для взлома стеклопакетов, инструменты, лестницу, бахилы, перчатки и другие предметы, которые использовались им для проникновения в жилые помещения. Кроме того, в его квартире обнаружена большая часть краденых вещей, среди которых оказались оружие, боеприпасы, дорогостоящие наручные часы стоимостью до 6 миллионов рублей, а также шубы, драгоценные камни и иные брендовые вещи.

Установлено, что в качестве объектов своих краж обвиняемый выбирал исключительно элитные коттеджи и особняки. Он проникал в дома ночью, когда хозяева спали, а сигнализация была отключена.

Ущерб, нанесённый потерпевшим фигурантом уголовного дела, составил более 30 миллионов рублей. Однако большая часть похищенного имущества общей стоимостью более 20 миллионов рублей им возвращена.

Следователями собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к 14 кражам. Более того, мужчина дал исчерпывающие признательные показания и активно сотрудничал со следствием, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время материалы уголовных дел направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.