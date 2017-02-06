Новости

Байкальский банк Сбербанка наградил победителей акции «Год без хлопот»

Определены победители акции Сбербанка «Год без хлопот», которая проходила в период с 24 октября по 24 декабря 2016 года на территории Байкальского банка Сбербанка. Для участия в акции необходимо было подключить услугу Сбербанка «Автоплатеж ЖКХ», совершить с ее помощью оплату на сумму не менее 1000 рублей единовременно и пройти регистрацию на сайте банка.

Всего десять человек из Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Читы и Якутска стали победителями акции и обладателями денежных призов. При этом каждый из пяти клиентов банка получил сумму, которую можно направить на годовую оплату услуг ЖКХ.

- Мы регулярно проводим для наших клиентов различные акции, чтобы поддержать интерес к тем или иным продуктам или услугам, - комментирует начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Ирина Евдокимова. - Кроме того, мы периодически организуем специальные обучающие семинары: «Дни удаленных каналов обслуживания» и «Школа активных граждан», на которых рассказываем клиентам о возможностях удаленных сервисов банка и правильном их использовании.

Напомним, сервис Сбербанка «Автоплатеж ЖКХ» позволяет клиентам производить автоматическую оплату водоснабжения, газа, домофона, электроэнергии, квартплаты, охранных услуг, интернета связи и детского сада. Оплата осуществляется при полном контроле со стороны клиента с помощью СМС-подтверждения.