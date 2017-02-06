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В Иркутской области объявлен конкурсный отбор в целевую учебную группу РУСАЛа

Компания РУСАЛ объявляет в Иркутской области конкурсный отбор выпускников школ в целевую учебную группу. Успешно выдержавшие испытания будут зачислены в институт металлургии и химической технологии имени С.Б. Леонова Иркутского национального исследовательского технического университета по направлению «Металлургия».

В рамках реализации программы по подготовке квалифицированного резерва кадров руководство ОК РУСАЛ в 2017 году продолжает формирование целевой учебной группы Компании. Студенты-целевики получат возможность обучения по дополнительным образовательным программам, получения обычных и именных стипендий, прохождения производственной практики на рабочих местах, участия в корпоративных студенческих конференциях.

Кроме того, РУСАЛ снабжает своих студентов экипировкой, атрибутикой и канцелярией с символикой Компании, оплачивает проживание в общежитии и стоимость проезда к месту учебы и прохождения практики.

Студенты, успешно окончившие университет, будут гарантированно трудоустроены на предприятиях Компании по профилю полученной специальности.

Для того чтобы стать кандидатом в целевую группу РУСАЛа, до 1 марта 2017 года одиннадцатиклассники должны, помимо обязательных предметов - математики и русского языка, сдать ЕГЭ по физике. В марте-апреле все изъявившие желание принять участие в программе абитуриенты должны пройти конкурсный отбор Компании.

Зачисление на целевые бюджетные места учебной группы РУСАЛ проходит в июне-июле.