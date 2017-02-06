Новости

Связь-Банк подвел предварительные итоги за 2016 год

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) подвел предварительные финансовые итоги деятельности за 2016 год (без учета событий после отчетной даты).

По данным управленческого баланса по состоянию на 1 января 2017 года активы-нетто Банка составили 306 млрд рублей. Значение основного капитала выросло на 16% до 25,2 млрд рублей.

Чистый процентный доход вырос более чем в 2 раза, чистый комиссионный доход увеличился на 7%. Чистый операционный доход за 2016 год увеличился в 3,3 раза, до 9,4 млрд рублей.

Величина чистого убытка за 2016 год составила 14,1 млрд рублей, что обусловлено созданием резервов в объеме 15 млрд рублей, сформированных для покрытия реализовавшихся и потенциальных кредитных рисков по заемщикам Банка. Учитывая проведенную в конце 2016 года докапитализацию, полученный убыток не оказал значительного влияния на капитал Банка.

Объем привлеченных средств физических лиц с начала 2016 года вырос на 19% до 53,4 млрд рублей.

С 1 января 2016 года портфель ссуд, предоставленных физическим лицам, вырос на 9,4% или на 7,1 млрд рублей и составил 82,8 млрд рублей, прирост процентных доходов по этому портфелю по сравнению с 2015 годом составил 18%.

Доля кредитов населению в общем объеме кредитов клиентам выросла с 33,7% до 47,1%, доля в процентном доходе по кредитам клиентам – с 31,1% до 41,2%.

Остатки привлеченных срочных средств юридических лиц составили 101 млрд рублей. Размер кредитного портфеля клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Связь-Банка на 1 января составил 93 млрд рублей.

За 2016 года Банк выступил в качестве организатора и со-организатора 14 размещений для 8 эмитентов, организаторская квота Связь-Банка по всем выпускам составила 20,2 млрд рублей. По данным информационного агентства Cbonds, Связь-Банк по итогам года занимает 14 место в рэнкинге организаторов облигационных займов по всем выпускам и 11 место в рэнкинге организаторов рублевых облигационных займов в корпоративном секторе (без учета собственных выпусков).

Основными задачами Банка на 2017 год являются увеличение операционного дохода и прибыли, существенное изменение бизнес-модели в розничном и корпоративном блоках, улучшение качества управленческих процессов и команды, построение системы управления впечатлениями клиентов от работы с банком, повышение эффективности бизнеса за счет улучшение качества и стоимости внутренних процессов, увеличение и диверсификация кредитного портфеля и пассивов корпоративных клиентов, рост потребительского кредитования и пассивов физлиц, переформатирование сети и развитие электронных каналов, поддержание качества корпоративного и розничного кредитных портфелей.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».