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Бизнес учится жить без кредитов

7 февраля 2017

Кредиты для малого и среднего бизнеса дешевеют, и получить их стало проще, но спрос на заемное финансирование падает. Такие данные приводят аналитики Промсвязьбанка на основе данных опроса предпринимателей в рамках «Индекса Опоры RSBI». Количество предпринимателей, которые привлекают заемные средства, сократилось с 24% в 3 кв. 2014 года до 6% в 4 кв. 2016.

По данным Индекса Опоры RSBI, в 60% случаев банки принимают положительное решение по заявкам на получение кредитов. Однако лишь около 10% компаний сегмента МСБ заявляют о потребности в заемном финансировании. При этом, как отмечают авторы исследования, предпринимателей сложно назвать закредитованными – о том, что у них уже есть кредит, заявляют лишь 15% опрошенных.

Инвестиционная активность МСБ в конце 2016 года замедлилась. Среднее значение компоненты, отражающей готовность предпринимателей вкладывать средства в расширение бизнеса, в 2016 году составило 53,2 пункта против 54,2 в 2015 году. В начале 2017 года аналитики ожидают оживления инвестиционной активности бизнеса, однако большинство предпринимателей не планируют совершать какие-либо решительные шаги по привлечению инвестиций для развития бизнеса: 80% опрошенных предпочитают ограничиваться лишь вложениями в поддержание основной деятельности компании.

«Сейчас процедуры получения кредитов существенно облегчены – ставки снижены, банки смягчили риск-правила. Однако на фоне нестабильности потребительского спроса и снижения продаж бизнес не торопится наращивать инвестиционную активность. Малый бизнес с одной стороны отличается большей мобильностью, с другой - в большей степени зависит от конъюнктуры рынка. Покупатели сохраняют осторожность в расходах, и это сказывается на результатах и настроениях предпринимателей», - отмечает Александр Чернощекин, старший вице-президент - руководитель блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка.

В конце 2016 года показатель продаж в Индексе Опоры RSBI сократился на 3,9 пункта и составил 45,6 пункта. Почти треть предпринимателей отмечает снижение выручки, у 20% доход от продаж растет. Эти доли сохраняли стабильность на протяжении трех последних кварталов прошлого года. Главным образом, по словам аналитиков, на снижение компоненты влияют ожидания предпринимателей. Если в конце года, в сезон праздников 26% небольших компаний ждали роста продаж, то в начале 2017 года на активность потребителей рассчитывают лишь 17%. В целом индекс продаж в прошлом году существенно вырос по сравнению с 2015 годом. Однако пока, по словам авторов исследования, падение доходов предпринимателей лишь несколько замедлилось.

В целом снижение деловой активности компании МСБ прекратилось. В 4 кв. 2016 года Индекс Опоры RSBI составил 50,5 пункта. Среднее значение Индекса по прошлому году составило 49,8 п., что на 4,7 пункта выше показателя 2015 года. В 2016 году остановилось падение Индекса в сфере услуг (49,8 п.) и производстве (52,9 п.), в торговле показатель деловой активности замедлил снижение (50,1 п.). В зону роста в целом перешел только средний бизнес.

«Темпы роста производственного сектора выглядят внушительнее на фоне низких показателей в других отраслях, особенно в торговле, которая в условиях кризиса пострадала больше всего. Девальвация рубля повысила конкурентоспособность отечественных производителей, поэтому они смогли частично потеснить импорт. Особенно ярко это проявилось в пищевой промышленности, именно там сосредоточена значительная часть российского производственного малого и среднего бизнеса», - говорит Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Ежеквартальное исследование деловой активности малого и среднего бизнеса проводится Промсвязьбанком и «ОПОРОЙ РОССИИ» среди руководителей и собственников 2 000 компаний в более 20 регионах России. Значение Индекса выше 50,0 пунктов указывает на рост деловой активности, показатель ниже 50,0 - свидетельствует о ее падении.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru


/ СИА /




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