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На оказание высокотехнологичной медицинской помощи и санавиацию Иркутская область получит 212,2 млн рублей

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, из федерального бюджета в Иркутскую область в 2017 году будет направлена субсидия в размере 132,7 млн рублей. Такая сумма указана в распоряжении Правительства Российской Федерации от 28 января текущего года. В 2016 году на эти цели из федеральной казны было выделено 90,8 млн. рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Кроме того, министр отметил, что на 90% удовлетворена заявка регионального минздрава на финансирование полетов санавиации Иркутской области. Согласно распоряжению Правительства РФ в Приангарье на эти цели из федерального бюджета предполагается направить почти 79,5 млн рублей.

– Согласно сложившейся практике, при последующих корректировках федерального и областного бюджетов в течение года на нужды здравоохранения направляются дополнительные ассигнования, – подчеркнул Олег Ярошенко.

По словам министра, Иркутская область стала одним из 34 субъектов Российской Федерации, где в течение 3 лет (с 2017 по 2019 годы) планируется реализовать проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». Для этого предусматривается выделение дополнительного объема финансирования из средств федерального бюджета, размер субсидий и порядок предоставления которых определены распоряжением Правительства Российской Федерации.

Государственное задание на 2017 год для Иркутского областного центра медицины катастроф предусмотрено в объеме 700 летных часов. В целях реализации программных мероприятий планируется увеличение объема летных часов до 800, в том числе 600 часов – для вылетов на новом воздушном судне. Для обеспечения санитарно-авиационных вылетов в требуемом объеме будет сформирована дополнительная бригада специалистов.

Ожидаемые результаты реализации проекта – поэтапное увеличение количества госпитализированных граждан по экстренным показаниям в течение первых суток в медицинские организации 2 и 3 уровня (в 2017 году до 71%, в 2018 году – 83,5%, в 2019 году – 90%). А также – снижение показателей смертности населения от основных причин, прежде всего от сердечно-сосудистых заболеваний (инсультов, инфарктов), дорожно-транспортных происшествий, дальнейшее снижение показателей младенческой и детской смертности, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.