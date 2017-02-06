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Уникальный проект «Ледяная библиотека чудес» реализован в Иркутской области

При поддержке Правительства Иркутской области в регионе стартовал проект «Ледяная библиотека чудес». Конструкция занимает площадь в 804 кв. м. В течение всего времени работы организована видеотрансляция в режиме реального времени, и все участники смогут увидеть, как их мечты отображаются на ледяных глыбах и устанавливаются в ледяной библиотеке.

Всего на возведение библиотеки потрачено 140 тонн льда. На момент открытия было нанесено порядка 400 надписей, это желания и мечты людей из России, Франции, Китая. Акция по сбору пожеланий продлится до конца февраля на сайте www.событиясибири.рф.

– В этом году в Иркутской области впервые реализуется проект «Ледяная библиотека чудес». И он внесен в календарь Зимниады – мероприятия, которое стало для нас уже традиционным. Надеюсь, что в следующем году библиотека будет масштабнее, еще больше людей отправят свои желания. Организаторы рассчитывают на обратную связь с участниками «Ледяной библиотеки чудес», планируют рассказывать о мечтах, которые сбылись. Получается, что проект будут работать круглый год, – рассказал Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов.

Открытие «Ледяной библиотеки чудес» приурочено к старту Международного фестиваля зимних игр «Зимниада-2017». Это уникальный международный проект, направленный на развитие туризма на Байкале в зимнее время года. Проект организован Межрегиональной ассоциацией событийного туризма Сибири (МАСТС) и компанией «Гранд Байкал», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.