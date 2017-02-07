Во дворах Иркутска установят шахматные столы

В округах Иркутска будут открыты филиалы городского шахматного клуба (ГШК). Об этом заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, когда посетил новое помещение шахматного клуба в Правобережном округе. Глава города также отметил, что в Иркутске идет активное благоустройство дворовых территорий. В текущем году в рамках программы «Городская среда» формируются заявки на благоустройство зон отдыха.

- Во дворах будем устанавливать шахматные столы. Совместно с общественностью определим места, чтобы они появились именно там, где необходимы, - подчеркнул Дмитрий Бердников.

Ранее здание шахматного клуба находилось в аварийном состоянии, в связи с этим администрацией города было выделено помещение на улице Красноармейская, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.