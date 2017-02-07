Новости

В бывшем инязе состоялась презентация института филологии ИГУ

Презентация института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯ) Иркутского государственного университета (ИГУ) прошла в Иркутске 6 февраля. Подразделение разместилось в здании бывшего лингвистического университета.

В торжественном мероприятии приняли участие Первый Заместитель Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, представители дипломатических ведомств, аккредитованных в городе Иркутске, городской администрации, сотрудники и студенты ИФИЯ.

Владимир Дорофеев поздравил студентов и преподавателей с возобновлением образовательного процесса в родных стенах, пожелал процветания и развития новому структурному подразделению старейшего в Восточной Сибири университета.

– От лица Правительства Иркутской области, от имени Губернатора региона, от себя лично поздравляю профессорско-преподавательский состав и студентов Иркутского государственного университета – всех, кто будет работать и учиться в этих стенах. Возобновление деятельности в этом здании означает, что лингвистическое образование в регионе продолжает развиваться, иняз по-прежнему работает, пусть и несколько в ином качестве, – отметил Первый заместитель Губернатора.

Владимир Дорофеев также сообщил, что Правительству Иркутской области совместно с региональным министерством образования и руководством ИГУ необходимо проработать вопрос создания на базе ИФИЯ международного центра культурной и языковой адаптации. О необходимости организации таких центров Президент РФ Владимир Путин говорил на совете по межнациональным отношениям. Как подчеркнул Первый Заместитель Губернатора Приангарья, для реализации данного проекта регион имеет большие наработки.

Ректор ИГУ Александр Аргучинцев выразил благодарность Правительству Иркутской области и лично Губернатору региона Сергею Левченко, депутатам Государственной Думы за поддержку и оперативную помощь в решении непростой ситуации, сложившейся с иркутским филиалом Московского лингвистического университета. Глава образовательной организации также отметил колоссальную работу профессорско-преподавательского состава обоих вузов, международного управления ИГУ. По словам Александра Аргучинцева, именно благодаря работе специалистов международного управления удалось сохранить все международные договоры – в кратчайшие сроки после ликвидации иркутского филиала МГЛУ были переоформлены 18 международных договоров с пятью зарубежными странами, что позволило не прерывать учебный процесс иностранных студентов, обучающихся в лингвистическом университете, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Объединение факультета филологии и журналистики ИГУ и бывшего иняза наилучшим образом скажется и на подготовке студентов, и на развитии университета в целом. Сегодня ИГУ фактически является основным вузом в регионе , который полномасштабно готовит педагогические кадры в области лингвистики. Мы проделали огромную работу, но впереди у нас еще много сложностей, которые мы должны и будем решать совместно и планомерно, – отметил Александр Аргучинцев.

Справка:

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ образован в соответствии с решением Ученого совета университета от 28 июня 2016 года. Решение о создание нового института было обусловлено процессом ликвидации Евразийского лингвистического института – филиала ФГБОУ ВО МГЛУ и присоединения филиала к ИГУ. Сегодня в состав институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ входят факультет иностранных языков и факультет филологии и журналистики, 11 кафедр. Профессорско-преподавательский состав подразделения насчитывает 233 сотрудника: 19 профессоров, 121 доцент, 74 старших преподавателя, 19 преподавателей. Образовательная деятельность осуществляется по четырем направлениям бакалавриата «Лингвистика», «Зарубежное регионоведение», «Филология» и «Журналистика», а также по двум направлениям магистратуры и трем направлениям подготовки аспирантов. По данным на 1 января 2017 года в институте обучаются 475 студентов. Налажены международные контакты с партнерами из Вьетнама, Германии, Испании, Италии, Китая, Кореи, Мексики, Польши, Франции и Японии.