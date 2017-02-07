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Наталия Орлова, Альфа-Банк: Жесткий комментарий ЦБ по ключевой ставке выглядит вербальной интервенцией

ЦБ не изменил ключевую ставку, сохранив ее на уровне 10%. Однако тон комментария оказался жестче, отмечают аналитики Альфа-Банка.

ЦБ дал жесткий комментарий

В обобщающем параграфе комментария ЦБ недвусмысленно заявил о том, что в условиях нынешней внутренней и внешней конъюнктуры шансы на понижение ставки в 1П17 снизились. Такое заявление говорит об ужесточении риторики регулятора: в сентябре 2016 г. ЦБ обещал рассмотреть вопрос понижения ставки в 1-2К17; 16 декабря 2016 г. глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что снижение ставки более вероятно в 2К17, чем в 1К17; сейчас ЦБ говорит о снижении шансов на пересмотр ставки в течение первого полугодия.

Пересмотр роста ВВП – главная причина жесткого комментария

Мы считаем, что главная внутренняя причина ужесточения риторики связана со снижением потенциала догоняющего роста в России. Росстат недавно представил пересмотренные оценки спада ВВП за 2015-2016 гг. Вместо снижения ВВП на 3,7% г/г в 2015 г. сейчас спад за этот период оценивается в -2,8% г/г; первая оценка спада ВВП по итогам 2016 г. составляет -0,2% г/г против -0,6%, который прогнозировало Минэкономразвития. Это говорит об исчезновении разрыва выпуска, что указывает на то, что рост в 2017 г. сейчас выглядит более инфляционным, чем ранее. Мы считаем, что этот аргумент достаточно силен, чтобы ужесточить монетарную политику.

Внешняя конъюнктура явно является риском

Еще одна фундаментальная причина, стоящая за более жестким комментарием, явно связана с усилением неопределенности в мире. Рост протекционистских настроений и усиление неопределенности в отношении бюджетной/монетарной политики в США – сильные аргументы в пользу осторожности ЦБ в вопросе понижения ставки, по крайней мере, в ближайшие месяцы.

Комментарий ЦБ следует рассматривать как вербальную интервенцию

Мы считаем, что существует еще один аргумент в пользу жесткого комментария ЦБ. Попытки вернуть курс рубля к 60-65 руб./$ пока не особенно успешны, и рубль все еще торгуется у отметки 59-60 руб./$. Явное предупреждение по поводу снижения вероятности понижения ставки, судя по всему, адресовано иностранным инвесторам, готовым сейчас к покупке активов на ожиданиях дальнейшего понижения ставки. Этим, судя по всему, объясняется расхождение между жесткостью обобщающего параграфа и более нейтральным тоном всего комментария.

Понижения ставки не ожидается на следующем заседании 24 марта

Следующее заседание совета директоров назначено на 24 марта 2017 г. Исходя из комментария ЦБ, мы не ожидаем понижения ставки. Мы подтверждаем свое мнение о том, что сочетание внешних рисков (связанных с экономической политикой США) и внутренней конъюнктуры (неопределенность в отношении бюджетной политики и высокий рост зарплат) могут стать препятствием для снижения ставки ЦБ на протяжении всего этого года; наш базовый сценарий – сохранение ставки на уровне 10% на весь этот год.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-банка