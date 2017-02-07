Несколько сибирских компаний ищут инвестиции

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Несколько сибирских компаний ищут инвестиции7 февраля 2017
Действующие компании из трех сибирских регионов опубликовали заявки на финансирование в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс»:
Оптовая торговля электроинструментом
|
Сумма
|
5 100 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
5 100 000 руб.
|
Ставка
|
12 %
|
Срок займа
|
18 месяцев
|
Обеспечение
|
Поручительство
Оптовая торговля электроинструментом на территории Дальнего Востока и РФ в целом. Прямые поставки с заводов, есть собственная клиентская база, Уникальные технические разработки, профессиональный и опытный коллектив.
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
Розничная торговля товарами для детей
Розничная торговля товарами для детей и игрушками. 9 лет на рынке. Идеальная кредитная история в Сбербанке.
|
Сумма
|
2 300 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
2 300 000 руб.
|
Ставка
|
14 %
|
Срок займа
|
36 месяцев
|
Обеспечение
|
Другое
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
Производство и продажа одежды
Производство и продажа женской одежды в Иркутске и Ангарске. Компания занимается продажей 8 лет, производством — 2 года.
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Сумма
|
1 500 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
1 500 000 руб.
|
Ставка
|
20 %
|
Срок займа
|
24 месяца
|
Обеспечение
|
Залог
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
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ООО «Ньютон Финанс». г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а. ОГРН: 1163850081966. Не является офертой и предложением делать оферту