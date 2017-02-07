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Промсвязьбанк и «ОПОРА РОССИИ» поддержали инициативу распространить факторинг на контракты с госзаказчиками

Промсвязьбанк поддерживает поправки к законам о контрактной системе и закупках госкомпаний, допускающие факторинг в сектор госзакупок. Переуступка прав требования долгов по госконтрактам факторинговым компаниям или банкам даст предпринимателям возможность получать оборотные средства, не дожидаясь оплаты от госзаказчика. Авторами инициативы выступили Ассоциация факторинговых компаний, «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ» при участии Промсвязьбанка.



Расчеты по большинству госконтрактов ведутся по схеме постоплаты. Это требует от поставщиков серьезных финансовых вложений и становится для компаний МСБ одним из барьеров для участия в госзакупках. «Собственных свободных средств у малых и средних предприятий, как правило, не хватает. При работе с рыночными заказчиками компания-поставщик имеет возможность в обмен на финансирование передать факторинговой компании или банку право требования выручки по контракту с заказчика. У поставщиков по государственным, муниципальным контрактам и для нужд госкорпораций такой возможности нет", - отмечает президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.



Представители бизнес-сообщества предлагают разрешить победившему на торгах поставщику передавать денежные права требования факторинговой компании или банку. При этом, как отмечают авторы инициативы, уступка дебиторской задолженности по контракту с госучреждением или госкорпорацией не является сменой поставщика.



«В силу большой доли госсектора в ВВП России снятие законодательных ограничений в части применения факторинга в сегменте госзаказа позволит рынку, минимум, удвоиться и достигнуть 4 трлн. рублей уже в перспективе ближайших двух лет»,- рассказывает вице-президент - управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин. По его словам, в зарубежной практике факторинг одинаково эффективный и востребованный МСБ инструмент как в коммерческом, так и в государственном секторе. Ни в одной европейской стране сегодня не существует подобных законодательных ограничений применения факторинга в области госзаказа.



Российский рынок факторинга в 2016 году составил 2 трлн. рублей, то есть 2,3% ВВП. Средний показатель по Европе – 4%, в странах-лидерах: Португалии, Италии, Великобритании – в разы больше. На малый и средний бизнес в России приходится 20% от всего объема рынка (400 млрд рублей).

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,74 57% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru