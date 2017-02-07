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ПГК увеличила погрузку лесных грузов на ВСЖД и ЗАБЖД

В 2016 году Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 450 тыс. тонн лесных грузов в полувагонах, на 28% увеличив аналогичный показатель прошлого года.

Грузооборот в указанном сегменте составил 983 млн т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок лесных грузов по Восточно-Сибирской и Забайкальской железным дорогам выросла с 11% до 15%.

Увеличение производственных показателей достигнуто за счет эффективной работы сотрудников филиала по планированию и своевременной подаче подвижного состава на станции погрузки на фоне роста спроса на лесоматериалы российского производства в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Например, объем перевозок лесных грузов на экспорт в Китай через сухопутный погранпереход Наушки вырос относительно 2015 года в 6 раз, до 229 тыс. тонн, Забайкальск – в 2 раза, до 46 тыс. тонн, в Японию и Корею через порты Дальнего Востока – в 4 раза, до 78 тыс. тонн.

Лесопромышленные предприятия региона осуществляли отправку продукции со станций ВСЖД в адрес грузополучателей Китая, Японии и Кореи, а также в страны СНГ.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.