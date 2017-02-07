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Минфин РФ планирует выпускать евробонды в долларах США

Минфин РФ планирует размещать евробонды в ближайшие три года преимущественно в долларах США, сообщается в «Основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017-2019 годы». Минфин также не исключает внешних займов в юанях.

В прошлом году после двухлетнего перерыва Российская Федерация успешно разместила два транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 году по номинальной стоимости $1,75 и $1,25 млрд с доходностями 4,75% и 3,90% соответственно. Цена привлечения заемных средств оказалась существенно ниже досанкционных уровней 2013 года. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Основными покупателями при обоих размещениях выступили управляющие компании, фонды различных типов и банки. Ими было выкуплено более 80% всего выпуска.

Долларовый рынок, конечно, основной и решение российских монетарных властей выглядит логичным. Вопрос в том, как быстро Федрезерв будет повышать ставку и, как следствие, насколько дорогими для России будут займы. Ключевым вопросом для финансирования дефицита бюджета также остается вопрос снятия санкций. Если они будут отменены, то проблем с финансированием дефицита бюджета быть не должно. Отношение суверенного долга к ВВП у России одно из самых лучших в мире. При этом судьба зоны евро под вопросом. Слишком много политиков в Европе стали публично выступать за выход их стран из валютного союза. Как показали выборы в США, настроения избирателей труднопредсказуемы. Что касается юаня, то вес Китая в мировой торговле и финансах будет только нарастать. А значит, Россию могут заинтересовать займы в китайской национальной валюте.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари