Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке

Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования.

Минимальный уровень процентных ставок теперь в зависимости от программы кредитования составляет: от 11,25% годовых по программе «Приобретение строящегося жилья», от 11,75% – «Приобретение готового жилья», от 12% годовых – «Ипотечные каникулы» и от 12,5% годовых по программе «Кредитование под залог имеющегося жилья».

Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки составляет от 1-3 рабочих дней.

Заявку на кредит можно подать всего по двум документам. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Ипотечные программы представлены во всех регионах присутствия Банка.

В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 840 застройщиков и 2220 объектов жилья.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.