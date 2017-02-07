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Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов для физических лиц по банковским картам

Банк "Союз" сообщил об изменении с 1 марта 2017 года тарифов для физических лиц по банковским картам:

1. Изменена комиссия за выдачу наличных:

1.1. Для дебетовых карт (в т.ч. с лимитом овердрафта)

· за счет собственных средств в банкоматах и в пунктах выдачи наличных банков, кроме Банка СОЮЗ (АО) – 1,5%;

· за счет лимита овердрафта в банкоматах и в пунктах выдачи наличных любых банков - 5% (не менее 500 руб./10 долларов США, ЕВРО);

1.2. Для кредитных карт с льготным периодом кредитования, в т.ч. для карт «Новые возможности», «Особое отношение», «Новогодний бонус»:

· за счет собственных средств в банкоматах и в пунктах выдачи наличных любых банков – 5%;

· за счет лимита овердрафта в банкоматах и в пунктах выдачи наличных любых банков - 5% (не менее 500 руб./10 долларов США, ЕВРО);

1.3. Для зарплатных карт с установленным лимитом овердрафта:

· за счет собственных средств в банкоматах и в пунктах выдачи наличных банков, кроме Банка СОЮЗ (АО), ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк – 1,5%;

· за счет лимита овердрафта в банкоматах и в пунктах выдачи наличных любых банков - 5% (не менее 500 руб.);

1.4. Для банковской карты «Карта Ингосстраха»:

· за счет собственных средств в банкоматах и в пунктах выдачи наличных банков, кроме Банка СОЮЗ (АО) – 1,5%;

· за счет лимита овердрафта в банкоматах и в пунктах выдачи наличных любых банков - 5% (не менее 500 руб./10 долларов США, ЕВРО).

2. Изменен размер процентов (годовых), начисляющихся на остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты (тариф “Capital Card”) - при ежедневном неснижаемом остатке в течение отчетного периода свыше 500 долларов США /500 ЕВРО (включительно) - по ставке вклада "До востребования" в долларах США и ЕВРО.

Более подробную информацию Вы можете получить в операционных залах дополнительных офисов банка, на сайте www.banksoyuz.ru или в единой круглосуточной справочной службе по телефонам + 7 (495) 729-55-55, 8 (800) 100-33-22 (звонок по России бесплатный).