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СКБ-банк вошел в тройку самых кредитующих региональных банков России

Аналитики портала «КоммерсантЪ» подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему потребительских кредитов на 1 января 2017 года. Среди региональных банков (зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) СКБ-банк стоит на третьем месте, а в общероссийском рэнкинге — на 23 позиции.