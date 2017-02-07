СКБ-банк вошел в тройку самых кредитующих региональных банков России

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СКБ-банк вошел в тройку самых кредитующих региональных банков России7 февраля 2017
Аналитики портала «КоммерсантЪ» подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему потребительских кредитов на 1 января 2017 года. Среди региональных банков (зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) СКБ-банк стоит на третьем месте, а в общероссийском рэнкинге — на 23 позиции.
Портфель кредитов физическим лицам в банке достиг показателя в 62,984 млрд рублей, отмечают аналитики «КоммерсантЪ». При этом качество кредитного портфеля СКБ-банка сохраняется на стабильно высоком уровне. Значительный объем выданных населению кредитов свидетельствует о привлекательных условиях данного продукта, об удобстве оформления и пользования кредитом в СКБ-банке.
Рейтинги крупнейших банков страны опубликованы на сайте «КоммерсантЪ»
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