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Россельхозбанк направил аграриям первые 3 млрд рублей в рамках льготного кредитования

Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Банк стал первым среди уполномоченных кредитных организаций, приступившим к кредитованию заемщиков по данной программе.

Обеспечив максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России, Россельхозбанк уже предоставил финансирование по новому механизму в общей сложности на сумму порядка 3 млрд рублей.

Запущенный в 2017 году порядок субсидирования части процентной ставки по кредитам позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев, теперь у предприятий АПК отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии, что значительно повышает эффективность государственной поддержки отрасли.