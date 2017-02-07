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Неоплаченный штраф помешал жителю Приангарья выехать из России

Жителя г. Тайшета Иркутской области задержали на пункте пропуска через границу в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Таджикистан из-за 30 тыс. рублей неоплаченного административного штрафа.

Гражданин Г., купив билеты, не проверил, значится ли он в списке невыездных, немотря не неоднократные напоминания судебных приставов о необходимости оплатить штраф за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поездку пришлось отложить почти на неделю, чтобы оплатить штраф и снять ограничение.

В 2016 году судебные приставы Иркутской области вынесли 43,5 тыс. постановлений о временном ограничении прав граждан на выезд за рубеж. Совокупный долг неплательщиков составил 9,8 млрд рублей. В счет погашения задолженности 3 тыс. 365 граждан внесли 284,3 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.