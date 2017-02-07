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Доходность ВТБ Пенсионный фонд от инвестирования пенсионных накоплений за год составила 10,31%

По итогам 2016 года доходность пенсионных накоплений, распределенная на счета клиентов ВТБ Пенсионный фонд, составила 10,31%. Доходность пенсионных резервов в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения по сбалансированному и консервативному портфелю составила - 8,88% и 7,42% соответственно. Таким образом, за период с 2010 по 2016 накопленная доходность пенсионных накоплений, распределенная на счета застрахованных лиц, составила 60,75%, пенсионных резервов – 65,25%

На отчетную дату под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 130,4 млрд рублей, в том числе 124,8 млрд рублей пенсионных накоплений.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Формирование будущей пенсии – это долгосрочный проект, к которому нужно подходить ответственно. Поэтому одним из условий успешной работы негосударственного пенсионного фонда является способность обеспечить застрахованным лицам оптимальное соотношение уровня инвестиционного риска и размера доходности, который в идеале должен быть на уровне или чуть выше инфляции».