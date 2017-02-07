Новости

48% иркутских компаний не будут повышать зарплаты в 2017 году

Что происходит на рынке труда в начале года? Какие изменения отмечают эксперты? Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили подборку основных новостей и трендов рынка труда в Иркутске начала года.

1. По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат. А самая распространенная льгота в компаниях нашего города – оплата мобильной связи. Ее практикуют в 36% компаниях. Самой непопулярной льготой оказалась доставка сотрудников до работы и обратно, она есть в 4% компаний.

2. «Маркетинг, реклама, PR», сфера, показывающая устойчивый рост спроса на специалистов в течение всего прошлого года, отметила начало года значительным снижением вакансий. В январе этого года по отношению к прошлому предложений стало меньше на 60%.

«Конечно, один месяц – это еще не показатель, – отмечает Таращук Елана, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири, – на такое снижение в глаза бросается, тем более, что весь 2016 год наблюдали устойчивый и стабильный спрос. Будем наблюдать за развитием ситуации дальше».

3. Соискатели еще только начинают проявлять себя на рынке труда, и рост числа резюме составил 3% по отношению к прошлому году. Эксперты ожидают рост активности к концу первого квартала. А пока конкурс на одно предложение в нашем городе составляет 5,7 резюме на одно предложение.

4. Для охраны здоровья всех женщин, Минтруд РФ начал пересматривать перечень недоступных для женщин работ. При этом, если рассмотреть базу резюме на hh.ru, а это 131 000 соискателей в Иркутске, то становится очевидным, что женщины и сами готовы работать далеко не во всех областях и сферах. Так, самыми привлекательными направлениями для них сегодня является работа в продажах, бухгалтерии, административном персонале, банках и в «Управлении персоналом». А вот меньше всего соискательниц в автомобильном бизнесе, «Безопасности» и «Рабочем персонале».Что касается заработных плат, то среднее вознаграждение, которое указывают женщины Иркутска, составляет 25 000 рублей. У мужчин эта сумма 35 000 руб.