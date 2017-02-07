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В Приангарье открылись две новые ледовые переправы

Фото: 38.mchs.gov.ru

7 февраля в Иркутской области открылись ещё две ледовые переправы – в Тайшетском районе через реку Бирюсу в районе посёлка Соляная для грузовых автомобилей массой до 40 тонн и в Усть-Кутском районе через реку Лену от населённого пункта Таюра до Подымахино грузоподъёмностью 5 тонн.

Ледовая дорога в Тайшетском районе предназначена для производственной деятельности и работает по будням, с 9 до 18 часов. Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что на всех переправах движение в тёмное время и в условиях плохой видимости запрещено.