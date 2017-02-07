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ВТБ в Иркутске за 2016 год увеличил объем платежей в юанях в 15 раз

ВТБ в Иркутске в 2016 году провел по внешнеторговым контрактам клиентов 242 платежа в юанях общим объемом 80,5 млн.

Александра Макарова, руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области, прокомментировала: «В марте 2013 года мы впервые провели платеж по контракту клиента в юанях. C тех пор предприятия Приангарья, развивающие торгово-экономические связи с партнерами в КНР, все чаще предпочитают прямые расчеты с китайскими банками. Об этом говорит анализ результатов 2016 года в сравнении с 2015-м: количество транзакций в юанях выросло в 3,2 раза, объем - в 15 раз. Уверена, что платежи в национальной китайской валюте покажут рост и в новом году, подтверждая статус КНР как ключевого внешнеторгового партнера наших клиентов».

С подробной информацией о Группе ВТБ можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru