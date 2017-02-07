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Курсы валют в Ангарске: 7 февраля минимальный курс продажи доллара 59,15 руб., евро - 63,15 руб

7 февраля курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,23-58,85 рубля за доллар, курс продажи составил 59,15-61,6 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 45 коп. и составил 58,85 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 50 коп. и составил 59,15 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,45-63,15 рубля за евро, курс продажи составил 63,15-66 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 60 коп. и составил 63,15 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 99 коп. и составил 63,15 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.