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Несколько сибирских компаний ищут инвестиции

Действующие компании из трех сибирских регионов опубликовали заявки на финансирование в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс»:

Сумма 5 100 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 5 100 000 руб. Ставка 12 % Срок займа 18 месяцев Обеспечение Поручительство

Оптовая торговля электроинструмен том на территории Дальнего Востока и РФ в целом. Прямые поставки с заводов, есть собственная клиентская база, Уникальные технические разработки, профессиональный и опытный коллектив.



Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтес ь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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Компания по продаже электроники и бытовой техники, в связи с переформатирован ием точек продаж, изменением товарной матрицы и увеличения стоимости оборотных активов, привлекает финансирование.



Сумма 15 00 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 5 000 000 руб. Ставка 16 % Срок займа 12 месяцев Обеспечение Займ, кредит

Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтес ь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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Розничная торговля товарами для детей и игрушками. 9 лет на рынке. Идеальная кредитная история в Сбербанке.

Сумма 2 300 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 2 300 000 руб. Ставка 14 % Срок займа 36 месяцев Обеспечение Другое

Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтес ь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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