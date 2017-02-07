Несколько сибирских компаний ищут инвестиции

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Несколько сибирских компаний ищут инвестиции7 февраля 2017
Действующие компании из трех сибирских регионов опубликовали заявки на финансирование в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс»:
Оптовая торговля электроинструмен
том
|
Сумма
|
5 100 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
5 100 000 руб.
|
Ставка
|
12 %
|
Срок займа
|
18 месяцев
|
Обеспечение
|
Поручительство
Оптовая торговля электроинструмен
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Магазин электроники и бытовой техники
Компания по продаже электроники и бытовой техники, в связи с переформатирован
|
Сумма
|
15 00 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
5 000 000 руб.
|
Ставка
|
16 %
|
Срок займа
|
12 месяцев
|
Обеспечение
|
Займ, кредит
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Розничная торговля товарами для детей
Розничная торговля товарами для детей и игрушками. 9 лет на рынке. Идеальная кредитная история в Сбербанке.
|
Сумма
|
2 300 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
2 300 000 руб.
|
Ставка
|
14 %
|
Срок займа
|
36 месяцев
|
Обеспечение
|
Другое
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтес
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