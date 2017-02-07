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В Приангарье китаец выплатит крупный штраф за дачу взятки оперуполномоченному

Октябрьский районный суд г. Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении гражданина КНР, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Суд установил, что 27.10.2016 китаец за прекращение преследования по поводу незаконного пересечения границы РФ и КНР и сокрытия факта этого преступления, а также за возвращение ранее изъятого заграничного паспорта пытался передать старшему оперуполномоченному КПП «Байкал» Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия взятку размере 200 тыс. рублей. Действия нарушителя не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, он был задержан правоохранительными органами.

Подсудимый вину в покушении на дачу взятки признал полностью, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Суд признал мужчину виновным по и назначил ему 1 млн. рублей штрафа.

Учитывая время содержания под стражей, наказание ему снижено до 500 тыс. рублей.