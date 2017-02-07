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Иркутское водохранилище к «Лыжне России» готово

В рамках подготовки к проведению Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» государственные инспекторы Иркутского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» совместно со спасателями ОГБУ «Пожарно-спасательная служба» провели замеры толщины льда на трассе в заливе ИСХИ Иркутского водохранилища. Толщина льда на лыжной трассе составляет 45 - 65 см, нарушения целостности льда не наблюдается.

В обеспечении безопасности людей во время Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая состоится 11 февраля, будет задействовано более 250 человек из числа государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей и пожарных, сотрудников полиции. Главное управление МЧС России по Иркутской области обеспечит на месте проведения лыжной гонки тёплые палатки и работу полевой кухни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.