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В Иркутске восстановлены права жителей аварийного дома

Прокуратурой Куйбышевского района г. Иркутска установила, что несмотря на признание 03.06.2014 многоквартирного жилого дома по ул. Фрунзе,2А, аварийным и подлежащим сносу, администрацией г. Иркутска до настоящего времени не предпринято мер, направленных на расселение жилого дома либо включение его в перечень объектов аварийного жилого фонда г. Иркутска, планируемых к расселению в рамках Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилище на 2013-2017 годы».

Отказ в предоставлении квартир администрация обосновала не включением дома в вышеназванный план и отсутствием свободных жилых помещений.

Проживающие в доме граждане, неоднократно обращались в адрес органов местного самоуправления с просьбами предоставить им пригодное для проживания жилое помещение, за неимением другой недвижимости. Некоторые из них состоят на учете как нуждающиеся в предоставлении жилого помещения с 80-х годов.

С целью восстановления нарушенных прав граждан прокурором района в Кировский районный суд г. Иркутска направлено исковое заявление, по результатам рассмотрения которого суд возложил на городскую администрацию обязанность предоставить гражданам во внеочередном порядке по договорам социального найма жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.