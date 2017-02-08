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Автомобильный апгрейд: четверо из десяти автолюбителей планируют обновление авто в 2017 году

Четверо из десяти российских автолюбителей признались в своих планах на обновление авто в наступившем году. Два года назад подобные заявления делали лишь 35% респондентов за рулем. Однако по сравнению с планами двухлетней давности несколько сократилась доля тех, кто рассчитывает купить новый автомобиль – с 61% до 54%. Соответственно, немного возросла доля тех, кто предпочитает купить подержанный автомобиль – с 27% до 30%.

Исследовательский холдинг Ромир провел опрос российских автолюбителей на тему их удовлетворенности автомобилями, которыми они пользуются в настоящее время, и планами на покупку нового авто в наступившем году. Некоторые вопросы задавались респондентам в конце 2014 года, что позволяет увидеть динамику в настроениях автомобилистов.

Итак, прежде всего респондентам был задан вопрос о количестве автомобилей в их семьях. Выяснилось, что за два года ситуация почти не изменилась. О наличии одного автомобиля заявили 67% опрошенных, двух – 26% респондентов и трех и более – 5% участников опроса.

На вопрос о планах на покупку автомобиля в 2017 году утвердительно ответили 40% опрошенных, тогда как два года назад о подобном намерении говорили 35% респондентов. То есть, не смотря на непростые экономические времена, россияне не откладывают плановые замены автомобилей.

Правда, по сравнению с планами двухлетней давности несколько сократилась доля тех, кто рассчитывает купить новый автомобиль – с 61% до 54%. Соответственно, немного возросла доля тех, кто предпочитает купить подержанный автомобиль – с 27% до 30%. Число неопределившихся с выбором, какое же авто покупать, при последнем опросе оказалось равно 16%, тогда как в 2014 года таких респондентов насчитывалось 12%.

Участникам исследования был задан вопрос о том, изменятся ли их планы на покупку автомобиля в 2017 году, если экономическая ситуация ухудшится. Удивительно, что полученные результаты в рамках допустимой статистической погрешности оказались идентичны показателям двухлетней давности.

Так, при условии ухудшения экономической ситуации 28% респондентов ответили, что откажутся или отложат покупку авто. Еще 28% заявили, что рассмотрят вариант более бюджетного автомобиля. 16% участников опроса признались, что вместо нового авто предпочтут купить машину с пробегом. О неизменности планов по обновлению авто, не смотря ни на какие экономические трудности, заявили 19% опрошенных. Таким образом, не смотря на непростые с экономической точки зрения времена российские автолюбители не отказываются от планов по обновлению своих транспортных средств. Трафик на авторынке, пусть и за счет подержанных машин, начинает понемногу оживать.

*В опросе приняли участие 3000 респондентов, владельцев авто, в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах различных типов и в сельской местности, во всех федеральных округах.