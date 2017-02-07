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В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении работника лесхоза, «прикрывавшего» перступную группировку

Следователи выявили факты превышения должностных полномочий работником лесхоза, обеспечивавшего прикрытие преступной группировки.

Предварительное расследование установило, что главный специалист-эксперт лесхоза, работавший на территории Хомутовского лесничества, явно превысил свои полномочия путем составления фиктивных договоров купли-продажи лесных насаждении на заготовку дров для собственных нужд граждан, что позволило «черным» лесорубам беспрепятственно вырубать лес под видом законной деятельности. Подозреваемый неоднократно предупреждал группировку о планируемых рейдах, что помогало им длительное время избегать уголовной ответственности.

Бывшему работнику лесхоза вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области в сентябре 2015 года. Всего к уголовной ответственности за совершение незаконных рубок в составе организованных групп, входящих в преступное сообщество привлечено 29 человек, в том числе 3 граждан из стран СНГ и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На их счету более 12 незаконных рубок на территории Иркутского района, общий ущерб от которых составил свыше 18 миллионов рублей.

Таким образом, правоохранительным органам удалось выявить и разобщить преступное сообщество в сфере криминального оборота древесины, начиная от процесса незаконной заготовки до реализации на теневом рынке.