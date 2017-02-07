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В Иркутской области договор аренды земли, заключенный без торгов, признан недействительным

Прокуратура Иркутской области обратилась в арбитражный суд с требованиями о признании недействительным договора аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенного администрацией муниципального образования «Маниловск» с ООО «Ясная поляна».

Поводом для обращения с иском в суд послужила проверка, проведенная прокуратурой Аларского района, в ходе которой было установлено, что земля предоставлена без проведения торгов, тогда как по общему правилу, установленному земельным законодательством они должны быть проведены.

В данном случае, орган местного самоуправления сослался на положение ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, предусматривающего возможность заключения договора аренды без проведения публичных процедур.

В пресс-службе Прокуратуры Иркутской области сообщают, что предоставление в аренду земель на льготных условиях предусмотрено Земельным кодексом РФ и Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Проведение торгов в таких случаях не требуется, а размер арендной платы составляет лишь 0,3 % от его кадастровой стоимости.

При этом, для получения права аренды на таких условиях будущий арендатор должен отвечать определенным критериям: являться сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством; лицо должно использовать указанный земельный участок до момента обращения с заявлением и обратиться в муниципальное образование в течении 6 месяцев с момента регистрации права муниципальной собственности на такой участок.

Между тем общество этим требованиям не отвечало, поскольку ранее этот участок им не использовался. Кроме того, юридическое лицо обратилось в местную администрацию с заявлением о предоставлении земли за пределами шестимесячного срока, установленного законом.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 24.01.2017 требования прокурора удовлетворены, договор признан недействительным, на общество возложено обязанность возвратить земельные участки муниципальному образованию.