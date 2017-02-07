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Иркутская область вошла в шестерку "праворульных" регионов

В России осталось шесть регионов, где лидирует правый руль, сообщают специалисты Всероссийского автомобильного портала Drom.ru на основе анализа базы объявлений сайта. В их число вошла и иркутская область.

Исследование за период с 2012 по 2016 год показало, что в Сибири правый руль сохранил лидирующую позицию только в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области.

Однако во всех этих регионах отмечается стабильный рост количества объявлений о продаже «леворульных» авто: на 1 427 в Бурятии, на 1 789 — в Забайкальском крае, на 7 244 — в Иркутской области.

Из этого можно сделать вывод, что «правый руль» постепенно вытесняется леворульными автомобилям, и движение это идёт с Запада на Восток.

Так, в Амурской области у «правого руля» хорошие позиции: таких авто почти в пять раз больше (39 072 против 18 236). В Хабаровском крае «праворульных» автомобилей в четыре раза больше, чем с левым расположением рулевого колеса: по состоянию на 2016 год, объявлений о продаже автомобилей с левым рулем было 15 018, тогда как с правым — 71 748. «Праворульный» автопарк сохраняет уверенные лидирующие позиции в Приморье. Автомобилей с правым расположением руля там по-прежнему почти в семь раз больше, чем с левым (134 976 против 19 966).

Судя по всему, процесс замены праворульного автопарка леворульным становится необратимым.

Свою лепту в это вносит внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС: из-за того, что российская таможня длительное время не давала разъяснений о правилах установки системы на автомобили с пробегом, во Владивостоке скопилось 700 машин, владельцы которых пока не могут их забрать.