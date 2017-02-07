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150 тысяч жителей Бурятии получают заработную плату на карты Сбербанка

Почти 3 тысячи компаний и организаций Республики Бурятия являются участниками зарплатного проекта Сбербанка. Общее количество выпущенных зарплатных карт превышает 150 тысяч, при этом только в 2016 году к зарплатному проекту присоединилось более 30 тысячи жителей республики.

- Зачисление заработной платы на банковскую карту банком осуществляется в течение около 20 минут с момента получения реестра. Крупные компании могут воспользоваться услугами персонального менеджера, который проконсультирует сотрудников по банковским продуктам и услугам непосредственно на территории организации. При этом участникам зарплатных проектов банк предлагает особые условия при кредитовании, - рассказала начальник управления прямых продаж Бурятского отделения Сбербанка Хингелова Ольга.

Держателям зарплатных карт также открыт доступ к современным дистанционным сервисам банка. К примеру, через Мобильный банк можно осуществлять денежные переводы, зная только мобильный телефон получателя – клиента Сбербанка. А через интернет-банк Сбербанк Онлайн можно оплачивать услуги ЖКХ и связи, налоги, штрафы и многое другое, имея под рукой гаджет с подключением к сети Интернет.