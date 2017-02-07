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Более 55 тысяч автоплатежей ЖКХ Сбербанка подключили жители Забайкалья

Свыше 55 тысяч автоплатежей для оплаты коммунальных услуг подключили в Сбербанке жители Забайкальского края. Ежемесячно с помощью современной услуги забайкальцы перечисляют почти 17 млн. рублей в пользу поставщиков коммунальных услуг региона.

- Автоплатеж – современный способ оплаты услуг, - отмечает заместитель управляющего Читинским отделением Сбербанка Владимир Александров. – При его подключении сумма платежа списывается со счета банковской карты плательщика автоматически. Владелец счета полностью контролирует платежи и имеет возможность ими управлять. Услуга удобна при оплате регулярных платежей как по фиксированной сумме, так и по сумме, выставляемой поставщиком услуг.

Подключить автоплатеж можно через интернет-банк Сбербанка, через устройства самообслуживания, а также в офисе банка.