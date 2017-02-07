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Иркутянина судят за фиктивную регистрацию мигрантов

Возбуждено уголовное дело в отношении иркутянина, который долгое время с корыстной целью регистрировал мигрантов по своему месту жительства. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области.

По сведениям полицейских, за денежное вознаграждение молодой человек, не являясь фактически принимающей стороной, обеспечивал постановкой на учет в своей квартире иностранных граждан или лиц без гражданства.

Известно, что иркутянин в 2016 году дважды привлекался к уголовной ответственности в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории страны.

По одному из уголовных дел уже состоялся приговор суда, которым обвиняемому был назначен штраф в размере 6 тысяч рублей, в настоящее время второе дело, возбужденное также по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), находится на рассмотрении в Кировском районном суде г.Иркутска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.