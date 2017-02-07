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На деньги горожан в Ангарске установят памятник первостроителям

Вопрос благоустройства парка Строителей в Ангарске и установки памятника первостроителям города обсудили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр муниципального образования Сергей Петров и председатель Общественной палаты города Ангарска Анатолий Боринский. Во встрече также принял участие депутат Государственной Думы РФ Алексей Красноштанов.



Как рассказал Анатолий Боринский, памятник создается на деньги, собранные горожанами. Помимо установки монумента планируется привести в порядок парковую аллею, модернизировать освещение.

Работы предполагается завершить к Дню города Ангарска в мае.

– Мне хорошо знаком этот проект. Без участия области его осуществить трудно. При наличии финансирования из муниципального бюджета мы готовы рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета и привлечения спонсорских пожертвований. Первостроители города Ангарска достойны быть увековеченными. Эта задача должна быть выполнена к Дню города Ангарска, – передает слова Сергея Левченко пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.