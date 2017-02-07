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Разработан план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства Иркутской области на 2017-2025 годы

В минсельхозе Иркутской области разработан план научно-технического обеспечения развития регионального сельского хозяйства на 2017-2025 годы, сообщил глава ведомства Илья Сумароков. План разработан во исполнение указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в интересах развития сельского хозяйства».

План предусматривает ежегодное выделение финансовых средств на проведение научно-исследовательских работ по сельскохозяйственной тематике. Также, в рамках разработанного плана запланировано предоставление сельхозтоваропроизводителям области субсидий на оказание им консультационной помощи аграрными научными учреждениями региона по вопросам ведения отраслей растениеводства и животноводства. В план также включены мероприятия по демонстрации научными учреждениями на областных выставках и мероприятиях ресурсосберегающих технологий, техники и оборудования, рекомендуемых для внедрения в сельскохозяйственное производство. Также планом предусмотрена подготовка и издание сборника результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК.

Илья Сумароков рассказал, что при министерстве сельского хозяйства Иркутской области до конца 2017 года будет сформирована база научных работ, направленных на использование ресурсосберегающих технологий в агропромышленном комплексе региона.

– В 2017 году на выполнение плана предусмотрено 6,2 млн. рублей. Запланировано выполнение четырех научных работ и оказание консультационных услуг около 30 сельхозтоваропроизводителям Приангарья, – отметил Илья Сумароков.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы запланированы по темам:"Разработка и внедрение в производство научно-обоснованной технологической схемы и регламента производства безвирусного оригинального, элитного картофеля в условиях Иркутской области", "Разработка типовых рационов кормления крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и рецептов минеральных добавок к ним с учетом природно-климатических зон Иркутской области", "Разработка комплексной системы эколого-экономического мониторинга пищевых и лекарственных дикорастущих ресурсов для условий Иркутской области на основе единой нормативно-методической базы", "Создание нового высокоурожайного сорта ярового ячменя, устойчивого к неблагоприятным факторам внешней среды, для возделывания в Иркутской области", сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.