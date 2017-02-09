Новости

Дмитрий Степаняк, ВТБ24: Доля валютных вкладов сократилась

Клиенты ВТБ24 в 2016 году стали больше хранить сбережения в рублях, доля валютных вкладов сократилась на 7 процентных пунктов. Об этом сообщил на пресс-ланче управляющий ВТБ24 в Братске Дмитрий Степаняк.

Дмитрий Степаняк, управляющий ВТБ24 в Братске. Фото А.Фёдорова

Портфель привлеченных средств ВТБ24 в Иркутской области вырос за год на 5,5 млрд рублей, составив на 31 декабря 33,9 млрд рублей. Средства физлиц выросли на 2,5 миллиарда, причем наибольшими темпами, по сравнению с предыдущим годом, выросли средства на накопительных счетах – в два раза.

По словам Дмитрия Степаняка, доля валютных вкладов в общем объеме сократилась на 7 процентных пунктов.

«Причины известны. Во-первых, банки снизили ставки по валютным депозитам (в большинстве крупнейших банков ставка составляет 1,1% годовых), – пояснил управляющий ВТБ24 в Братске. – Вторая причина – стабилизация курса рубля, особенно во второй половине 2016 года, клиентам стало выгоднее размещать новые вклады в рублях».

Интерес к валютным вкладам во многом зависит и от уровня доходов клиента: чем он выше, тем больше доля сбережений в валюте. В массовом сегменте – обратная картина: 84% портфеля приходится на вклады в рублях и лишь 16% – на валютные.