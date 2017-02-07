Новости

Уровень инфляции в Иркутской области в январе 2017 года оказался выше чем в России

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в январе 2017 года составил 0,7%, при этом инфляция в России за этот же период составила 0,6%.

Как сообщает Иркутскстат, цены на продовольственные товары выросли на 0,3%. Заметно подорожали огурцы (на 18%), виноград (13%), помидоры (8%), капуста и морковь (на 7%). Наблюдался рост цен (на 2-4%) на колбасу сырокопченую, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, филе сельди соленое, пресервы рыбные, молоко питьевое цельное стерилизованное, сырки творожные, сыры сычужные твердые и мягкие. В тех же пределах увеличились цены на молоко сгущенное, печенье, зефир, пастилу, картофель, чеснок и лимоны.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,8%. В этой группе наибольший прирост цен зафиксирован на туфли детские летние (на 6%), стеклянную посуду, обои бумажные, ювелирные изделия и новые импортные автомобили (на 3%).

В группе «медицинские товары» более всего повысились цены на настойку пустырника (на 6%), термометр (5%), офтан катахром (4%), колдрекс, супрастин диазолин, алмагель (3%), нимесулид, левомеколь, бисопролол, эналаприл, аллохол, лоперамид и линекс (на 2%).

Практически без изменений остались цены на нитки, обувь резиновую, уголь и дрова для населения.

В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы за месяц выросли в среднем на 1,1%.

В январе подорожали услуги пассажирского транспорта: проезд в пригородных поездах (на 10%), городских муниципальных автобусах, троллейбусах, маршрутных такси (повышение тарифов в городе Братске), коммерческих автобусах (рост в Братске и Тайшете), такси (на 4-6%). Выросли тарифы на ремонт холодильников, телевизоров, услуги бань и душевых, страхования (на 5-7%). Возросли в цене отдельные виды медицинских услуг: на 2,5-4% - стоматологические, 5% - первичная консультация врача-специалиста, 6% - общий анализ крови. На 1,2-1,8% увеличилась плата за жилье для граждан - собственников жилья, в домах государственного и муниципального жилищных фондов и за услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ.

В то же время подешевели: проезд в поездах дальнего следования (на 6%), клинический осмотр животных (5%), зарубежные туристические поездки в Китай (3%) и европейские страны (на 1%).