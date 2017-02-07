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Бизнес-омбудсмен Алексей Москаленко подал в отставку

Бизнес-омбудсмен Иркутской области Алексей Москаленко заявил о сложении полномочий по собственному желанию с 1 апреля нынешнего года. До этого времени Уполномоченный планирует завершить все текущие дела и представить доклад об итогах работы в 2016 году.

- Уйти в отставку - это мое решение, оно связано с вескими личными причинами. В этом нет никакой политики, прошу не создавать спекуляций на моей отставке. Признаюсь, мне хочется, чтобы аппарат Уполномоченного в Иркутской области продолжал работать также эффективно и активно, как раньше. За три года с момента создания института бизнес-омбудсмена в регионе была проделана огромная работа. Сформирован штат квалифицированных сотрудников аппарата, выработаны механизмы защиты прав и законных интересов предпринимателей. Уполномоченный при президенте Борис Титов неоднократно отмечал наш институт как один из самых активных среди региональных. В понедельник 6 февраля на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко я просил рассмотреть в качестве одной из кандидатур на должность Уполномоченного Эвелину Секулович. Это человек, с которым мы вместе с нуля создавали институт Уполномоченного в Иркутской области. За три года к нам обратились около 2 тыс. предпринимателей, многим из которых помогли и оказали правовую поддержку. Наш аппарат стал лидером в России по защите предпринимателей в судах, - сказал Алексей Москаленко.

Он также добавил, что планирует работать на общественных началах с институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей.

До назначения нового Уполномоченного в соответствии с законом исполнять обязанности бизнес-омбудсмена будет руководитель аппарата Эвелина Секулович, сообщает ппресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.