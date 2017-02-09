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Почему государство планирует избавиться от служебного жилья

9 февраля 2017

С нынешнего года Министерство обороны перестало строить служебное жильё  для военных. Решать квартирный вопрос большинству из них предложат через механизмы военной ипотеки. Тем временем стало известно, что срок бесплатной приватизации, истекающий 1 марта 2017 года, на сей раз, похоже, не продлят. Касается это, разумеется, и служебных квартир и домов. В результате фактически они перестанут быть служебными в прежнем понимании. Пользоваться ими жильцы будут в значительной степени как арендаторы. Правда, с некоторыми оговорками. О том, почему государство планирует избавиться от служебного жилья в его классическом понимании, в настоящей статье адвоката Олега Сухова (Юридический центра адвоката Олега Сухова).

Почему приватизации больше не будет

По большому счёту, ничего особенного со служебным жильём не происходит. Правительство в отношении него проводит ту же линию, какую и в отношении остального государственного жилого фонда. Недавно Минстрой объявил, что в стране в частные руки перешло примерно 85% квартир. Если верить чиновникам, жилья, оставшегося в их распоряжении, не хватает на обеспечение очередников, льготников, а также тех, кому положена служебная жилплощадь. К числу последних статья 93 Жилищного кодекса (ЖК РФ) относит служащих, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных предприятий. Квартир всё ощутимее не достаёт, и государство логично пытается удержать за собой оставшиеся.  

К слову сказать, нынешнее окончание приватизации – только завершающий аккорд. Ранее правительство тоже старалось ограничить устремления нанимателей становиться собственниками государственной жилплощади. Так, одновременно со вступлением в силу 1 марта 2005 года ЖК РФ начала действовать и новая редакция статьи 4 старого закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Она запрещала приватизировать жилые помещения, доставшиеся гражданам по договорам социального найма после указанной даты. Правда, Конституционный суд указал в постановлении N 6-П от 15 июня 2006 года на расхождение такого запрета с Конституцией. Приватизация пока распространяется на все доставшиеся от государства квартиры, невзирая на срок их получения, но скоро в истории с ней будет поставлена точка.   

Когда можно было приватизировать служебное жильё

Однако причём здесь, казалось бы, служебные квартиры? Пункт 1 всё той же статьи 4 упомянутого закона запрещает оформлять их в частную собственность. По статье 100 ЖК РФ, служебная жилая недвижимость, как и вся прочая из специализированного фонда, предоставляется в рамках специализированного найма. Правила социального найма к нему не применимы. Как указано в статьях 93 и 104 ЖК РФ, такое жильё дают лишь на время исполнения указанных функций. А дальше его нужно освободить. Государственному учреждению как будто не о чем беспокоиться: квартиру оно не теряет и тут же может предложить её другому сотруднику.   

Но вот решение Одинцовского городского суда всего лишь двухлетней давности. Иск о признании права на приватизацию доли служебной квартиры был удовлетворён. Вердикт отсылает к определению Верховного суда № 35-В 06-12 от 23 июля 2006 года, настаивающему на обязательной регистрации жилого помещения в данном качестве. Но в Росреестре служебный статус квартиры отражён не был. А потому здесь, как и в остальных достаточно многочисленных подобных ситуациях, налицо отношения не специализированного, а социального найма. И, следовательно, нет никаких препятствий для приватизации, - говорит адвокат Олег Сухов.

Решение Долинского городского суда Сахалинской области указывает на другой тоже весьма характерный вариант перехода служебного жилья в собственность. Бывает, что квартира, числившаяся в специализированном жилом фонде, позже переходит на баланс муниципалитета, например, в связи с ликвидацией владевшего ею предприятия. Истица вселилась в служебную квартиру и продолжила в ней жить, когда вышла на пенсию. Как раз после этого с квартиры сняли статус служебной. Поскольку до того момента в связи с прекращением трудовых отношений истицу не выселили, суд признал условия её проживания фактическим социальным наймом и приватизацию разрешил.

Некоторые бывшие работники сохранят права даже на неприватизированные служебные квартиры

Как видим, формальный запрет на приватизацию служебного жилья не спасал государственные учреждения от его потери. Проблема в итоге решена радикальным путём: через прекращение вообще всех видов приватизации. Собственниками служебных квартир их пользователям теперь точно не стать. Они как будто окажутся тогда лишь арендаторами, не имеющими на помещение никаких прав. Что как раз и требуется государству.

И всё же некоторые неудобства для него сохранятся. И связаны они с теми немногочисленными признаками, по которым нанимателей подобных помещений пока можно будет отличить от обычных арендаторов. Обратимся снова к решению Долинского суда, позволившего пенсионерке приватизировать служебное жильё. Почему же руководители предприятия не пытались её оттуда выселить в момент увольнения? Оказывается, пенсионеры по старости входят в число людей, которым, в соответствии с частью 2 статьи 103 ЖК РФ, при выселении из служебного жилого помещения положена иная жилплощадь. Сюда же относятся члены семей умерших, пропавших без вести или ставших инвалидами на службе или работе. Правда, лишь в том случае, если они значатся или могут значиться нуждающимися в улучшении жилищных условий. А для детей, лишившихся родителей, не требуется и этого. И после 1 марта тут ничего не поменяется, - утверждает адвокат Олег Сухов. Останутся люди, которых просто так из служебных квартир выгнать нельзя.  

На то же указывает статья 13 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ». Закон по сей день запрещает выселять из служебных помещений, не обеспечив взамен иного жилья, всех, кто получил их в пользование до начала действия нынешнего ЖК РФ и при этом в тот момент имел право на улучшение жилищных условий. Опять же квартиры вроде бы числятся за государственной конторой как служебные, но практически отданы навсегда людям, давно не имеющим к ней никакого отношения.

В общем, черты, характерные для служебного найма в прежнем понимании, у подобного жилья ещё останутся. И заключаются они в ещё не полностью уничтоженных гарантиях для некоторых из пользователей. Тех самых гарантиях, которые несколько ограничивают владеющие жильём госструктуры в распоряжении им, а потому для них обременительны. Перед правительством тут открываются две возможности. Одна состоит в том, чтобы с перечисленными чертами мириться. Но тогда придётся мириться и с тем, что из части квартир (пусть и совсем небольшой) окажется трудно выселять жильцов. А потому куда более привлекательна вторая возможность: те самые оставшиеся элементы служебного найма уничтожить новыми законодательными инициативами. После чего для освобождения жилплощади от ненужных граждан юридических препятствий не возникнет. Угадайте сами, какая из альтернатив будет выбрана.   


/ СИА /




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