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Деловые мероприятия в Иркутске: куда сходить в феврале

Февраль радует иркутян насыщенной деловой программой. Мастер-классы, семинары, тренинги – возможностей провести время с пользой немало. SIA.RU предлагает ознакомиться с некоторыми интересными мероприятиями.

1. «Джаз-маркетинг»

Дата: 10-11 февраля

Место: SUN HOTEL

Спикер / модератор: Андрей Теслинов

Стоимость: 26300 рублей

Развивающее событие-мастерская для профессиональных маркетологов. Два дня маркетинга с живым исполнением от группы «Доктора джаз». Как говорят организаторы, «успешный бизнес — это искусство, подобное изысканной игре, подобное джазу. Успех в этой игре прочно связан с навыками импровизации». Джем-сейшн стоит посетить, в первую очередь, владельцам бизнеса – основным дирижерам своих оркестров.

2. II Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Дата: 13-17 февраля

Место: СибЭкспоЦентр

Стоимость: по запросу

Главная цель проведения мероприятия – профессиональная ориентация молодежи в возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему профессионального образования Иркутской области лучших национальных и международных практик. На чемпионате «Молодые профессионалы» сразятся за звание лучших в 12 компетенциях.

3. Бизнес-завтрак от «БКС Премьер»

Дата: 16 февраля

Место: отель «Марриотт»

Спикер / модератор: Эдуард Семёнов

Стоимость: бесплатно

Бизнес-завтраки от «БКС Премьер» для иркутских инвесторов проходят в отеле «Марриотт» каждый второй четверг месяца в 11 часов. Формат встреч подразумевает обсуждение различных финансовых тем в комфортной обстановке за чашечкой свежего кофе. Беседы затрагивают области бизнеса и личных финансов, тенденций на рынках, эффективных стратегий сохранения капитала и его приумножения, инструментов защиты личных сбережений.

4. Тренинг-курс «Системные продажи»

Дата: 16-17 февраля

Место: Отель «Дельта»

Спикер / модератор: Павел Ступко, Юлия Мамаева, Екатерина Мунина

Стоимость: 9900 рублей

Тренинг-курс предназначен для тех, кому надоел хаос, кто представляет, как должны работать продажи, но кому не хватает практических инструментов для достижения этой цели. Организаторы обещают дать пошаговое руководство к действию и рассказать, как создать настоящую работающую систему.

5. Тренинг «Переговоры на миллион. Стратегия и тактика»

Дата: 22 февраля

Место: Отель «Дельта»

Спикер / модератор: Игорь Рызов

Стоимость: 9000 рублей

Тренинг позволит получить ответы на волнующие многих вопросы: Какие факторы могут кардинально повлиять на переговорный процесс? Сколько стоит эффективный переговорный процесс и как рассчитать его бюджет? Как научиться ставить перед собой правильные цели переговоров? Как заключить договор на выгодных условиях?